Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Yderligere 177 personer er konstateret smittet med coronavirus. Næsten 6000 i Danmark er nu blevet smittet.

Antallet af coronasmittede danskere, der ender med at dø, fortsætter med at stige.Lørdag er i alt 260 personer indtil videre døde, efter at de er blevet smittet med virusset. Det viser de seneste t...