Nu brøler Maserati Granturismo for sidste gang

Eksklusivt for kunder

Maserati Granturismo har forført bilelskere med sine former og gennemtrængende vokal fra en melodisk V8-motor uden turbolader siden 2007. Men nu er det slut. Børsen lader den gamle dame synge et sidste farvel ud over de modenesiske bakker, før modellen sadles om til en elektrificeret fremtid

En rustangrebet Fiat Punto slæber sig langsomt ud ad rundkørslen og lægger sig mageligt til rette med marchfart et stykke under hastighedsgrænsen. Det virker sært her midt i Italiens “Motor Valley”...