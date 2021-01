Syv savnes fortsat efter et jordskred i Norge natten til onsdag. Politiet håber stadig at finde overlevende.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Endnu en person er lørdag fundet død efter onsdagens jordskred i den norske by Ask nord for Oslo. Dermed er foreløbig tre fundet døde. Syv er fortsat savnet. Det o...