Forslag om at forlænge abortgrænse med ti uger i Norge møder kritik. Jordemødreforening kalder det uklogt.

I Norge er abortreglerne kommet på den politiske dagsorden. Her ønsker flere politiske partier nemlig at forlænge grænsen for selvbestemt abort fra 12 uger til mellem 18 og 2...