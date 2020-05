Norsk medie: Tre danske investorer sagde nej til Norwegians redningsplan

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ifølge erhvervsmediet Dagens Næringsliv var det Danske Invest under Danske Bank, Lundbeckfondene og PFA Pension, som sagde nej til at få gæld på omkring 400 mio. kr. vekslet til aktier og dermed i første om gang blokerede for planen

Det var en gruppe med tre danske investorer, som op til weekenden sagde nej til det stærkt gældsplagede norske flyselskab Norwegians redningsplan.Det skriver det norske erhvervsmedie Dagens Nærings...