Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Over 1000 er i karantæne på norsk hospital, der melder, at det er klar til at bryde regler om karantæne.

På Oslo Universitetshospital er 1081 ansatte sat i karantæne, mens 14 medarbejdere foreløbig er blevet testet positive for coronavirus. Det skriver hospitalet i en meddelelse...