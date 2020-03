Eksklusivt for kunder

Tallet på indlæggelser er vigtigere end antal smittede med coronavirus, siger chef i Norges sundhedsstyrelse.

For første gang under krisen med coronavirus kan Norges sundhedsstyrelse melde, at antallet af smittede, der er indlagt på landets hospitaler, falder. Fredag var der indlagt ...