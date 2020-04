Eksklusivt for kunder

Ligesom i Danmark bliver flere festivaler over sommeren aflyst i Norge som følge af regeringens coronatiltag.

Norge har lørdag forlænget sit forbud mod arrangementer med over 500 personer frem til den 1. september. Det siger kulturminister Abid Raja på et pressemøde ifølge NRK.Det betyder, at flere af somm...