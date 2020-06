Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

To år efter at historisk topmøde gav håb for atomaftale, er forholdet mellem Nordkorea og USA på lavpunktet.

Nordkorea ser ikke det store behov for at opretholde et forhold til USA's præsident, Donald Trump, hvis han fortsætter det, der fra nordkoreansk side opfattes som fjendtlig politik. ...