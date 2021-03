Ifølge Nordkorea var det to helt nyudviklede missiler, der natten til torsdag dumpede ned i havet nær Japan.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nordkorea påstår, at to missiler, som blev testet torsdag, var nyudviklede. Det skriver det statsejede, nordkoreanske nyhedsbureau KCNA fredag. De to ballistiske m...