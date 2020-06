Eksklusivt for kunder

Omsætningen i det amerikanske sportsudstyrsfirma Nike faldt med næsten 40 procent i det seneste kvartal.

Det amerikanske Nike Inc fik et underskud på 790 millioner dollar i fjerde kvartal, hvor salget raslede ned, fordi detailbutikker blev nødt til at lukke som følge af virusudbruddet. ...