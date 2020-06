Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I sidste uge erklærede New Zealand sig fri for coronavirus. Men tirsdag er to nye smittetilfælde dukket op.

New Zealand har registreret to nye smittetilfælde med coronavirus. Det oplyser landet sundhedsministerium i en erklæring natten til tirsdag dansk tid. Sundhedsminister Ashley...