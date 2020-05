Eksklusivt for kunder

Mens USA nærmer sig 100.000 coronadødsfald, forsøger New York Times at anskueliggøre de menneskelige tab.

Avisen The New York Times sætter søndag lokal tid næsten 1000 coronadødes navne på forsiden. I stedet for de sædvanlige artikler, billeder og grafiske elementer er der en lis...