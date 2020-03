Eksklusivt for kunder

Den amerikanske delstat New York har indført en række tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus.

Størstedelen af alle ansatte i den amerikanske delstat New York er blevet bedt om at blive hjemme som følge af det igangværende coronavirusudbrud.Det står klart, efter at delstatens guvernør, Andre...