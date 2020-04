Eksklusivt for kunder

Coronadødsfald er det laveste i over en uge i delstaten New York. Cuomo vil have smittespredning længere ned.

I det seneste døgn har delstaten New York konstateret 606 dødsfald blandt mennesker smittet med coronavirus.Det siger delstatens guvernør, Andrew Cuomo, torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.Cuomo pege...