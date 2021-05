Ledere i Israel og USA har haft telefonsamtale efter israelsk angreb mod bygning, der husede amerikansk medie.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Israel "gør alt" for at undgå at såre personer, som ikke er involveret i landets kampe mod Hamas og andre grupper i Gaza. Det sagde landets premierminister, Benjamin Netanyah...