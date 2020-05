Eksklusivt for kunder

Økonomer forventer, at 575.000 arbejdspladser i Australien gik tabt i april som følge af nedlukninger.

Australien er begyndt at tage de første skridt mod en genåbning af samfundet, men til trods for det ventes arbejdsløsheden at stige mere end nogensinde før på en enkelt måned, når ledig...