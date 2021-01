Økonomer om brandet "Trump": Navnet er i dag et synonym for en voldelig hobs angreb på Kongressen.

Eksklusivt for kunder

Donald Trump blev berømt for et forretningsimperium, der bærer hans navn. Men brandet "Trump" er nu svækket. Fire år med politisk tumult kan komme til at koste ham meget dyrt rent økonomisk, siger ...