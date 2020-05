Eksklusivt for kunder

Nu er der igen udsigt til at kunne sidde i kø på motorvejene i myldretiden, viser tal fra Vejdirektoratet.

I takt med at der gradvist bliver genåbnet mere og mere af samfundet, er bilerne begyndt at vende tilbage til de store veje. Trafikken er nu efterhånden steget så kraftigt, at trafikanterne på land...