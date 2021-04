For første gang siden et militærkup 1. februar er Myanmars militærleder, Min Aung Hlaing, rejst til udlandet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lederen af Myanmars militærjunta er lørdag ankommet til den indonesiske hovedstad, Jakarta, for at deltage i et sydøstasiatisk topmøde. Det viser en video fra lufthavnen fra ...