Militæret vil sætte ind med "effektive indgreb", hvis demonstrationer og strejke ikke stopper, siger hærchef.

Myanmars generaler viser tegn på at være ved at miste tålmodigheden med de store demonstrationer, der har ramt det sydøstasiatiske land, efter at militæret i sidste uge afsatte regering...