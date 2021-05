Amerikansk redaktør er den fjerde udenlandske journalist, der er anholdt i Myanmar under nyt militærstyre.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En amerikansk redaktør af et nyhedsmedie i det militærstyrede Myanmar blev mandag tilbageholdt, da han forsøgte at komme på et fly ud af landet. Det oplyser hans arbejdsgiver...