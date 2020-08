400 daglige tilfælde af covid-19 får nu myndigheder i Paris til at indføre påbud om mundbind flere steder.

I den franske hovedstad, Paris, har myndighederne gjort det obligatorisk at bære ansigtsmaske i dele af storbyen i et forsøg på at få dæmmet op for et tiltagende antal af Covid-19 tilfæ...