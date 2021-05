Mundbind vil senest være udfaset i slutningen af august, når alle over 16 år er blevet tilbudt en vaccine.

Eksklusivt for kunder

Et flertal af Folketingets partier er natten til tirsdag blevet enige om at påbegynde en udfasning af kravet om at bruge mundbind. Det oplyser Venstres formand, Jakob Elleman...