Morgenbriefing: Voldsom stigning bekymrer – USA er det nye Italien

Der er snart 1 mio. smittede med coronavirus verden over. En eksplosiv stigning der bekymrer WHO. En udvikling der for alvor har sat sig i de finansielle markeder. Første kvartal har været det værste siden finanskrisen.

