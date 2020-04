Morgenbriefing: Voldsomt oliehop, pivdyre flybilletter og et seniorparadoks

Eksklusivt for kunder

Den finansielle uro fortsætter på markederne verden over. Især oliemarkedet oplever høj søgang, men også aktiemarkederne tager store hop op og ned. Samtidig kæmper erhvervslivet med at tilpasse sig coronakrisens nye virkelighed. Herhjemme satser Salling Group nu store summer på at vinde den digitale dagligvarekamp.

Nye voldsomme udsving: Olieprisen stiger 20 pctDen amerikanske WTI-olie steg 20 pct. til 14 dollar pr. tønde. Onsdag bød på enorme prisudsving, i løbet af dagen var prisen en overgang oppe med ...