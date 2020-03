Eksklusivt for kunder

Kampen mod coronavirus fortsætter med uformindsket styrke. Antallet af smittede og døde stiger markant, samtidig med at de økonomiske konsekvenser vokser dag for dag. På finansmarkederne falder aktierne tungt verden over.

Wall Street i nyt kæmpefaldOnsdag faldt de amerikanske aktier endnu engang voldsomt tilbage. Det er igen coronavirussens hærgen og de uoverskuelige økonomiske konsekvenser, der fik investorerne til...