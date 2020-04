Morgenbriefing: Coronamedicin flopper, pres på chefbonusser og nyt stort oliehop

Dødstallet nærmer sig 200.000 på verdensplan. Samtidig er håbet om en hurtig kur mod coronavirus blevet mindre, efter medicinalgigants forsøg har vist sig ikke at have nogen effekt. Her i Børsens Morgenbriefing er et overblik over dagens vigtigste erhvervsnyheder

Offentliggjort ved en fejl: Medicinhåb virker ikke på coronavirusDer var ellers store forhåbninger til, at Gilead Sciences’ medicin Remdesivir kunne behandle coronavirus. Men nu viser dokumenter, s...