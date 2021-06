Habib Talukder - også kendt som "Tiger Habib" - er færdig med at skabe problemer i mangroveskoven Sundarbans.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Politi i Bangladesh har efter 20 års jagt anholdt en berygtet krybskytte, der er mistænkt for at have dræbt cirka 70 truede bengalske tigre. Det skriver nyhedsbureauet AFP. ...