Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et krigsbanner for Konføderationen under Den Amerikanske Borgerkrig er blevet stemt ud af Mississippis flag.

Den amerikanske delstat Mississippi fjerner et symbol for Sydstaterne fra sit delstatsflag. Det har delstatens senat afgjort ved en afstemning natten til mandag dansk tid, sk...