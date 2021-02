Faldende udbud og optimistiske kunder kan give højere skindpriser for minkavlere efter et skelsættende 2020.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fra Tokyo til Vancouver sidder over 100 handelsfolk klar ved skærmen lørdag, når Kopenhagen Fur i Danmark slår de virtuelle døre op for årets første auktion over minkskind. D...