Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Pernille Rosenkrantz-Theil forstår, hvis lærerne, som fjernunderviser, er ved at have opbrugt kreativiteten.

I snart syv fulde uger har klasselokale, tavle og kridt været byttet ud med computerskærme for skoleeleverne i de ældste klasser. For lærerne kan det være en udfordring at bl...