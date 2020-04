Eksklusivt for kunder

Danmark vil have investering i el, og klimaskeptiske Polen er nu bekymret over forsinkede grønne projekter.

Coronavirus ser ud til at bremse klimatiltag, men den nødvendige økonomiske genopretning efter pandemien åbner helt nye muligheder for en omstilling til vedvarende energi og dermed for klimaet. Sel...