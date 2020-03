Eksklusivt for kunder

Tirsdag er partiers første møde om klimaplan. Ambition, kompromiser og kreativitet er vigtigt, mener minister.

Når partierne fra tirsdag stikker hovederne sammen for i sidste ende at nå til enighed om en klimaplan, er det afgørende, at ordførerne tænker kreativt.Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S)."De...