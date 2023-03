Generelt Minister om problemer med visa: Vi har skærpet fokus på tildeling af forretningsvisa

Bo Lybæk, koncernchef i GPV, er stærkt utilfreds med, at myndighederne efter hans vurdering har ændret praksis og gjort det langt mere bureaukratisk at få folk indrejst på et forretningsvisum. Foto. Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

Troels Beha Pedersen 13. mar. 2023 KL. 17.34

Minister erkender, at myndighederne har skærpet fokus på tildeling af forretningsvisa. Juraprofessor advarer om, at der kan være et forvaltningsretligt problem