Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Simon Kollerup (S) medgiver, at straksudbetalinger fra hjælpepakke kan have sendt penge til svindlere.

Der er blevet udbetalt milliarder af kroner til danske virksomheder fra coronahjælpepakken for lønkompensation, uden at det er blevet tjekket, om virksomhederne lever op til kravene for...