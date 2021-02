Magnetiske bomber sat fast under biler har kostet liv blandt både civile og sikkerhedsstyrker i Afghanistan.

Mindst fem mennesker er dræbt, efter at tre bomber har ramt Afghanistans hovedstad, Kabul, lørdag.Det oplyser en talsmand for politiet i Kabul.Yderligere to mennesker er såret.Eksplosionerne var fo...