Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Modehuset Moncler og det danske elcykelfirma Mate.bike er gået sammen om at skabe en elcykel, der skal kunne køre i bjerge og se moderigtig ud samidigt. Med elcyklen vil de forsøge at skubbe grænserne for mode

Det er modeuge i Milano, og det store italienske modehus Moncler, der især er kendt for sine dunjakker, skal lancere sin nye kollektion. “Moncler Genius 2020". 15.000 mennesker og flere kendisser, ...