Når Donald Trump og Joe Biden mødes til deres sidste debat torsdag lokal tid, vil der være færre afbrydelser.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Debatkommissionen for Præsidentdebatter (CPD) i USA har indført nye regler, der betyder, at mikrofonerne på Donald Trump og Joe Biden kan blive skruet ned under deres sidste debat inden...