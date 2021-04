Formel 1 har skrevet en tiårig aftale med Miami, der bliver en del af kalenderen fra 2022.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Miami bliver officielt en del af Formel 1. Således bliver byen en del af løbskalenderen fra 2022. Det skriver Formel 1 på Twitter.Der er indgået en aftale for ti år. Banen kommer til at have sit ud...