Tyskland truer med at genoverveje tilladelse til Nord Stream 2. Mette Frederiksen ønsker fornyet diskussion.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Energistyrelsen har allerede givet tilladelse til, at gasledningen Nord Stream 2 kan etableres i Danmarks zone syd for Bornholm. Men i disse dage øges den internationale skepsis over fo...