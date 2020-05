Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Statsministeren vil endnu ikke fastlægge et tidspunkt for, hvornår grænserne kan åbne for turister.

Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale presser nu på for en afklaring omkring genåbning af grænserne, så tyske og norske turister kan komme til Danmark. Gr...