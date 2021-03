Nogle delstater i Tyskland er fortsat i gang med at genåbne, selv om landet er i en tredje coronabølge.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For mange tyske delstater følger ikke den nationale plan for at mindske spredningen af coronavirus. Det mener forbundskansler Angela Merkel, der søndag opfordrer delstaterne ...