I timerne før Biden indsættes, vil Trump ifølge kilder sige farvel med militærorkester og salut på 21 skud.

USA's præsident, Donald Trump, har planer om at forlade Washington D.C. om morgenen samme dag, som demokraternes Joe Biden indsættes. Og det kommer næppe til at gå stille for sig. ...