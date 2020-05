Eksklusivt for kunder

Nationalbanken og Finanstilsynet lagde pres på banker for at få dem til at ændre udbytteplaner, siger kilder.

De danske storbanker har uden undtagelse valgt ikke at belønne deres aktionærer med udbytte eller ved at foretage aktietilbagekøb i år.Ifølge flere kilder i finanssektoren skete det efter et hårdt ...