Fredag er det 50 år siden, at The Beatles gik i opløsning. Men gruppens sange er fortsat populære.

På denne fredag for 50 år siden chokerede Paul McCartney musikverdenen, da han meddelte, at han ville forlade The Beatles. Musikgruppen fra Liverpool bestående af McCartney, ...