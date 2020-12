Marianne Dahl om sexisme: ”Jeg ser at unge kvinder går til arbejdet med en reelt ligestillet værdi omkring sig selv. De siger fra over for sådanne ting.”

Podcast: Sexismediskussionen er langt henad vejen et generationsopgør, hvor unge generationer ikke udviser den samme accept som deres forældres generationer. Derfor skal ledere tage diskussionen alvorligt, selvom sagerne ikke har været på kontoret.

Havde man tænkt, at sexisme var et forbigående fænomen, kan man godt tænke sig om igen. For det er i høj grad en adfærd som unge medarbejdere – mænd som kvinder - ikke ønsker at finde sig i, siger ...