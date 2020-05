Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der skal være to meter mellem kirkegængerne, hvis der skal synges til gudstjenesterne, lyder retningslinjerne.

Mange kirker vil være klar til at slå dørene op for kirkegængere torsdag til Kristi himmelfart - men ikke alle kan nå det.Det siger Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menigheds...