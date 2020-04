Kun 16.000 ud af de normale 34.000 daginstitutionspladser i Københavns Kommune vil være åbnet fra på mandag.

Tusindvis af forældre har ikke garanti for, at der er plads til deres børn, når stort set alle daginstitutioner i København vil være genåbnet mandag. Ifølge et overblik over normeringen i København...