Abimael Guzman, der grundlagde kommunistisk oprørsbevægelse i Peru, er fundet død i en fængselscelle.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Abimael Guzman, grundlægger af oprørsbevægelsen Den Lysende Sti, der kæmpede for at indføre et kommunistisk styre i Peru, er død. Det oplyser Perus regering lørdag. ...